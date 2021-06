ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை சட்டப்பேரவையாகிறதா.. சபாநாயகர் அப்பாவு அளித்த பதில் இதுதான்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையை சட்டப்பேரவையாக மாற்றும் கேள்வி தற்போது வரை எழவில்லை என்று சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தின் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி 2006 முதல் 2011ம் ஆண்டு ஆட்சி காலத்தில் சட்டப்பேரவை கட்டிடமாக கட்டப்பட்டது தான் தற்போது உள்ள ஓமந்தூரர் அரசு மருத்துவமனை. 2010ம் ஆண்டில் சட்டப்பேரவை அலுவலகமாக மாறிய இந்த கட்டிடத்தை 2011ல் முதல்வராக பதவியேற்ற மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையாக மாற்றினார் அதற்காக கட்டிடத்தின் உள்கட்டமைப்புகளும் மொத்தமாக மாற்றப்பட்டன.

இது தொடர்பாக ஓபிஎஸ் அண்மையில் வெளியிட்ட அறிக்கையில். ஜெயலலிதா 2011-ம் ஆண்டு முதல்வராக பொறுப்பேற்றவுடன், ஓமந்தூராரில் அமைந்துள்ள கட்டிடம், சட்டப்பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள அனைத்துத் துறைகளும் செயல்படுவதற்கு போதுமானதாக இல்லை என்பதாலும், பயன்படுத்தக்கூடிய இடம் வெகு குறைவாக இருப்பதால், அலுவலகப் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில், இந்தக் கட்டிடம் இல்லை என்பதாலும், இருவேறு கட்டிடங்களில் இருந்து தலைமைச் செயலகம் செயல்பட முடியாது என்பதாலும், சட்டப்பேரவையும், தலைமைச் செயலகமும் புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் தொடர்ந்து இயங்க வழிவகை செய்துவிட்டு, அந்த இடத்தில் பலதுறை உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியையும் உருவாக்கினார். இது மக்கள் நலன் கருதி எடுக்கப்பட்ட முடிவு.

English summary

TN assembly Speaker Appavu has said that the question of converting the Chennai Omanthurai Hospital into a legislature has not arisen till now.