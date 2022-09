"வேண்டா வெறுப்புக்கு பிள்ளை பெற்று காண்டாமிருகம்னு பேருவச்ச மாதிரி.." கே.எல் ராகுல் டீமுக்கு தேவையா?

Chennai

சென்னை: ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடருக்கு கேஎல் ராகுல் இந்திய டாப் 3 வரிசையில் தேவையா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. டாப் வரிசையில் ஹிட்டர்கள் இல்லாதது இந்திய அணிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா என்பதை பார்க்கலாம்.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டியில் வெற்றிபெற்று இந்திய அணி கோப்பையை வென்றுள்ளது. இந்த வெற்றிக்கு விராட் கோலி, ரோஹித் ஷர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், தினேஷ் கார்த்திக், பாண்டியா, அக்சர் படேல் உள்ளிட்ட வீரர்கள் சிறப்பாக பங்களித்துள்ளனர். இதன் மூலம் தொடர்ந்து 10வது முறையாக இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

ஆனால் இந்தத் தொடர் சாதனை படைப்பதற்கோ, ரசிகர்களுக்காகவோ விளையாடப்பட்டது அல்ல. இன்னும் சில வாரங்களில் தொடங்கவுள்ள உலகக்கோப்பைத் தொடருக்கு இந்திய அணியை தயார்படுத்துவதற்காக விளையாடப்பட்டது. ஆனால் முதல் போட்டியில் உலகக்கோப்பைத் தொடருக்கே தேர்வாகாத உமேஷ் யாதவ் விளையாடியது ரோஹித் ஷர்மாவின் தலைமையை கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

English summary

A question has arisen whether KL Rahul is needed in India's top 3 for the T20 World Cup in Australia. Let's see if the absence of hitters in the top order will affect the Indian team.