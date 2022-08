"வாழ வைத்த தெய்வங்கள்" வெறும் வசனம் தானா? சர்ச்சையான ஆளுநருடனான சந்திப்பு! ரஜினி பேசிய அரசியல் என்ன?

Chennai

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியுடன் நடந்த சந்திப்பின்போது நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் குறித்து பேசியதாகவும் ஆனால் அது குறித்து வெளியே சொல்ல முடியாது என கூறியுள்ள நிலையில், ரஜினிகாந்தின் பேச்சு முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவமாக இருப்பதாக கடும் விமர்சனம் எழுந்துள்ளது.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என தமிழக மக்களால் தலையில் வைத்து கொண்டாடப்படும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதாக 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனது ரசிகர்களை உசுப்பேற்றி நிலையில் திடீரென அரசியலுக்கு வர மாட்டேன் என என்றிக்கு எண்ட் கார்டு போட்டார்.

இதன் காரணமாக 30 ஆண்டுகளாக அரசியலுக்கு வருவார் வருவார் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ரசிகர்கள் பொறுமை இழந்து தற்போது வேறு வேறு அரசியல் கட்சிகளில் சேர்ந்து வருகின்றனர் தற்போது ஜெயிலர் பட வேலைகளில் பிஸியாக இருக்கும் ரஜினிகாந்த் இன்று திடீரென தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்து பேசினார்.

ஆமா.. ஆளுநர் ரவியிடம் அரசியல் பேசினேன்! ஆனா, நான் அரசியலுக்கு வரமாட்டேன்: நடிகர் ரஜினிகாந்த் அதிரடி

English summary

While actor Rajinikanth has said that during the meeting with Tamil Nadu Governor RN Ravi, he spoke about politics but could not speak out about it, Rajinikanth's speech has been criticized as a total reflection of contradictions.