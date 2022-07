தர்மர் யார் பக்கம்? 3 லிஸ்ட்டிலும் மிஸ்ஸிங்.. என்ன காரணம்? - திட்டவட்டமாக மறுக்கும் ஓபிஎஸ் தரப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான ராஜ்யசபா எம்.பி ஆர்.தர்மரை அதிமுகவில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்காமல் இருப்பதற்குப் பின்னணியில் என்ன காரணம் இருக்கும் என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக இருக்கிறது.

அதிமுக சார்பில் சமீபத்தில் ராஜ்யசபாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆர்.தர்மர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக இருந்து வந்தாலும், அவரை மட்டும் இன்னும் நீக்காமல் இருந்து வருகிறது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு.

இதனால், தர்மர் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் தாவக்கூடும் எனக் கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்பு அந்தத் தகவலை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.

மொத்தமா பிடிச்சிட்டாரு எடப்பாடி.. பன்னீர் சறுக்கிய இடம் இதுதான்.. இனி அதிமுகவில் அசைக்க முடியாது!

English summary

While it was said that Rajya sabha MP R Dharmar might jump to Edappadi palaniswami side, the O Panneerselvam faction categorically denied the information.