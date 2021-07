அடுத்த 3 வாரம்.. ஹைஅலார்ட்.. கொரோனா பரவும் மதிப்பான 'ஆர் வேல்யூ' இந்தியாவில் மீண்டும் 1க்கு மேல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : இந்தியாவின் ஆர் எண் மதிப்பு மீண்டும் 1 க்கு மேல் 1.01% ஐ எட்டியுள்ளது. இப்போது மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய நேரம் இது. ஆர் எண் மதிப்பு விகிதம் 1 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், தொற்று மக்களிடையே பரவுகிறது என்று அர்த்தம் என்று கோவிட் டேட்டா அனாலிஸ்ட் விஜயானந்த் எச்சரித்துள்ளார்.

இந்தியா முழுக்க கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை படிப்படியாக உயரத்தொடங்கியுள்ளது. அதேபோல் R factor என்று அழைக்கப்படக் கூடிய ஆர் எண், அதிகரித்து வருவது கவலைக்குரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது, கொரோனா 3வது அலையை தொடங்கிவிட்டதா என்ற அச்சத்தையும் அதிகரித்துள்ளது.

ஆர் எண் மதிப்பு என்பது கொரோனா வைரஸை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு வழி அல்லது நோயை பரப்பும் திறனை குறிப்பது ஆகும். R என்பது பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒரு வைரஸை சராசரியாக பரப்பும் நபர்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பது ஆகும்.

English summary

R value of India has reached again above 1 at 1.01%. Its time to be more cautious now. If the R rate is greater than 1, the infection is able to spread in the population.