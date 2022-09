கேரளாவில் 450 கிமீ நடைபயணம் நிறைவு! வியாழக்கிழமை நீலகிரி வருகிறார் ராகுல்! அணிதிரள தமிழக காங்அழைப்பு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கேரளாவில் பாரத் ஜோடோ யாத்ராவை நாளையுடன் நிறைவு செய்யும் ராகுல்காந்தி, நாளை மறுநாள் வியாழக்கிழமை அன்று நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் வருகை தருகிறார்.

வயநாட்டிலிருந்து கூடலூர் வரும் அவர், அங்கிருந்து கர்நாடகா மாநிலத்துக்கு செல்லவிருக்கிறார்.

இதனிடையே ராகுல் காந்தியை கூடலூரில் வரவேற்று அவருடன் நடைபயணத்தில் கலந்துகொள்ள வருமாறு, சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, கோவை, திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

பாரத் ஜோடோ: ராகுல் காந்தியை வரவேற்க சாவர்க்கர் படம் வைக்கப்பட்டது ஏன்?

English summary

Rahul Gandhi, who will complete his Bharat Jodo Yatra in Kerala tomorrow, will visit Gudalur in the Nilgiris district on the day after tomorrow, Thursday.