ரூ.1,500 கூடுதல் வருவாய்.. ரயில்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கு சலுகை இல்லை.. அஷ்வினி வைஷ்ணவ் திட்டவட்டம்

சென்னை: இந்தியன் ரயில்வே மூத்த குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த சலுகை குறித்து ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ் முக்கிய விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.

மத்திய அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ் தற்போது சென்னை வந்துள்ளார். நேற்று சென்னை ஐஐடியில் அவர் 5ஜி அலைவரிசையைச் சோதனை செய்தார். தனது செல்போனில் ஆடியோ மற்றும் வீடியோ கால் செய்து அவர் பரிசோதித்தார்.

இன்று பெரம்பூர் ஐ.சி.எப் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட்ட மத்திய அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ் பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்தும் முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

Railway minister Ashwini Vaishnaw says, The concession for senior citizens cannot be resumed as the Railways is already operating at a subsidised rate: (மூத்த குடிமக்களுக்கான ரயில் கட்டண சலுகை குறித்து அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ்) Minister Ashwini Vaishnaw trip to Tamilnadu capital chennai.