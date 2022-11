சென்னை பேருந்தில் “வாட்டர் ஷவர்”.. சீட்களை நனைத்த மழை! சகித்துக்கொண்டு சென்ற பயணிகள்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கனமழை காரணமாக சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி பேருந்துகளின் மேற்கூரையில் இருந்து மழை நீர் வடிந்ததால் பொதுமக்கள் இருக்கைகளில் அமராமல் நின்றபடியே நனைந்துகொண்டு சென்றனர்.

வடகிழக்கு பருவமழை காலம் தொடங்கி இருப்பதால் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை கொட்டித்தீர்த்து வருகிறது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு நல்ல மழை பெய்யும் என்று இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

Due to heavy rains, the roofs of the Chennai Metropolitan Corporation buses were dripping with rainwater. People standing without sitting on their seats.