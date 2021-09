நெல்லை, குமரியில் இடி மின்னலுடன் மழை அடி வெளுக்கும் - அக்.2ல் சூறைக்காற்றுடன் மிககனமழைக்கு வாய்ப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தென்மேற்குப் பருவமழை பல மாவட்டங்களில் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் இன்றைய தினம் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரியில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. அக்டோபர் 2ஆம் தேதியன்று உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் சூறை காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிக மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்மேற்குப் பருவமழை கேரளாவில் கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கியது. கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, கோவா, மேற்கு வங்கம், மத்திய பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ஹிமாசல பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர் வரை கடந்த சில மாதங்களாவே பருவமழை கொட்டித்தீர்த்தது.

பருவமழையின் தீவிரத்தால் ஆறுகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது. அணைகளில் தண்ணீர் நிரம்பி வழிகிறது. இந்த நிலையில் குலாப் புயல் கரையைக் கடந்ததன் காரணமாக கன்னியாகுமரியில் கடந்த சில நாட்களாகவே பெய்து வரும் பலத்தமழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்றும் கனமழை நீடிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

There is a possibility of heavy rain with thunder and lightning in Tirunelveli and Kanyakumari today as the southwest monsoon intensifies in many districts. The study center announced. Heavy to very heavy rain with thunder and lightning is forecast in one or two places in the inner districts on October 2.