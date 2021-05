மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் மழை... 13 மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை உயரும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டிற்கும் மேல் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ள நிலையில் 13 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் உயரும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் எனவும் வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

யாஸ் புயல் கரையைக் கடந்ததால் தமிழகத்தில் வறண்ட காற்று நுழைகிறது. இதன் காரணமாக அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெயில் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அக்னி நட்சத்திரம் இன்றுடன் முடிவுக்கு வந்துள்ள நிலையில் வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 3 நாட்களாகத் தொடர்ந்து மழை பெய்துள்ளதால் ஆறுகளில் வெள்ளம் தேங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில் அங்கு மழை குறையும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நேற்றைய தினம் குழித்துறை, நாகர்கோவில், இரணியல் பகுதிகளில் 1 செமீ அளவு மழை பதிவாகியுள்ளது.

According to the Chennai Meteorological Department, 13 districts in Tamil Nadu will experience temperatures above 3 degrees Celsius, with temperatures hovering above 100 degrees Fahrenheit. The Met Office has forecast 5 days of rain in the Western Ghats.