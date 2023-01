எதே.. முன்னாள் சூப்பர் ஸ்டாரா? வீட்டுக்கே சென்று மிரட்டிய ரஜினி ரசிகர்கள்! ஷாக்காகிப் போன பிஸ்மி!

Chennai

சென்னை : நடிகர் விஜய்யை புகழ்வதாக நினைத்துக்கொண்டு ரஜினிகாந்தை முன்னாள் சூப்பர் ஸ்டார் என பத்திரிக்கையாளர் பிஸ்மி பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இன்று அவரது வீட்டுக்குச் சென்ற ரஜினி ரசிகர்கள் முன்னாள் சூப்பர் ஸ்டார் எனக் கூறியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்ததோடு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தமிழ் திரை உலகில் அதிக ரசிகர்கள் குறிப்பாக இளைஞர் பட்டாளத்தை கொண்டுள்ள விஜய் ம்ற்றும் அஜித் நடித்துள்ள வாரிசு மற்றும் துணிவு படங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக இருக்கிறது.

படம் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் இருந்தே இருதரப்பு ரசிகர்களும் சமூக வலைதளங்களில் நேரில் கூட மோதிக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இரு படங்களுமே வெற்றி பெற வேண்டும் என பொதுவான ரசிகர்கள் சொல்லி வந்தாலும் வழக்கம் போல விஜய் அஜித் ரசிகர்கள் மோதல் போக்கை கையாண்டு வருகின்றனர்.

English summary

While journalist Bishmi called Rajinikanth as a former superstar, thinking that he was praising actor Vijay, there was a stir today. Rajini fans who went to his house today condemned him for calling him a former superstar and the video footage of the argument is spreading rapidly on social media.