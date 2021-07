அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி.. அடுத்தது என்ன? மீட்டிங்கில் ரசிகர்களை நெகிழ செய்த ரஜினியின் அறிவிப்பு?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அரசியலுக்கு நிரந்தரமாக முழுக்கு போட்ட ரஜினிகாந்த் அறக்கட்டளை ஒன்றை உருவாக்கி அதன் மூலம் ரசிகர்களில் ஏழ்மையில் உள்ளவர்களுக்கு மருத்துவம், கல்வி உதவிகளை செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இதையே அவர் நேற்று நடந்த மக்கள் மன்ற மாவட்டச் செயலாளர்களின் கூட்டத்திலும் தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

அரசியலுக்கு இன்று இல்லாவிட்டாலும் எப்போதாவது ரஜினிகாந்த் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று ரசிகர்களின் அந்த ஆசையும் நிராசையாக போனது.

English summary

Sources says that Rajinikanth is deciding to start a trust to help the poor fans in the way of education and Health.