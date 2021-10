ரஜினிகாந்த் நலமுடன் இருக்கிறார்... அண்ணாத்த பார்க்க தியேட்டருக்கு வருவார் - ஒய். ஜி. மகேந்திரன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் நல்ல உடல் நலத்துடன் இருப்பதாக நடிகர் ஒய்.ஜி மகேந்திரன் கூறியுள்ளார். அண்ணாத்த பட ரிலீஸ் நாளில் ரசிகர்களை சந்திக்க வருவார் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

ரஜினி ரசிகர்கள் அண்ணாத்த படத்தைக்காண ஆவலோடு காத்திருக்கின்றனர். அண்ணாத்தே பாடல், பட ட்ரைலர் ஆகியவற்றை ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர். தீபாவளியை ரஜினி ரசிகர்கள் பிரம்மாண்டமாக கொண்டாட காத்திருக்கும் நிலையில் உடல் நல பாதிப்பால் ஆழ்வார் பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் ரஜினிகாந்த்.

ஆண்டுக்கு ஒருமுறை செய்யப்படும் வழக்கமான பரிசோதனைக்காகவே ரஜினிகாந்த் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக அவரது மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor YG Mahendran has said that actor Rajinikanth has been admitted to a private hospital in Chennai and is in good health. He is also expected to meet the fans on the day of the release of the film.