ஸ்டெர்லைட்.. போலீசாரிடமும், ரஜினிகாந்த்திடமும் விசாரணை நடத்த வேண்டியுள்ளது- அருணா ஜெகதீசன் பேட்டி

Chennai

சென்னை: ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூடு வழக்கில், ரஜினிகாந்த்திடம் விசாரணை நடத்த உள்ளதாக விசாரணை ஆணைய தலைவரும், முன்னாள் நீதிபதியுமான அருணா ஜெகதீசன் தெரிவித்தார்.

ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தின்போது போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் 13 பொது மக்கள் பலியாகினர். 2018ம் ஆண்டு மே மாதம் நடந்த இந்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது.

இது தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. கடந்த 14ம் தேதி தனது இடைக்கால அறிக்கையை, முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் அருணா ஜெகதீசன் வழங்கினார்.

English summary

Aruna Jagadeesan, chairperson of the Sterlite shooting commission of inquiry and former judge, said She will hold an inquiry with Rajinikanth.