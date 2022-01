"தெய்வமே..." போயஸ் கார்டனில் முழக்கம்.. வெள்ளை ஆடையில் தோன்றி புத்தாண்டு வாழ்த்து சொன்ன ரஜினிகாந்த்

Chennai

சென்னை: தன்னை காண வந்த ரசிகர்களை தனது வீட்டு வாசலில் சந்தித்த ரஜினிகாந்த் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார். ரஜினியின் தரிசனம் கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் தெய்வமே என்று உற்சாக முழக்கமிட்டனர். சில நிமிட நேரம்தான் என்றாலும் மின்னல் போல வந்து புத்தாண்டு நாளில் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறார் ரஜினிகாந்த்.

ஆங்கில புத்தாண்டு தினமான இன்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை பதிவிட்டிருந்தார்.

அவரைக் காண ஏராளமான ரசிகர்கள் போயஸ்கார்டன் வீட்டு வாசலில் காத்திருந்தனர். தன்னை காண வந்த ரசிகர்களைப் பார்ப்பதற்காக ரஜினிகாந்த் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து உற்சாகமாக கையசைத்தார்.

