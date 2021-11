உள்ளாட்சி தேர்தல்ல போட்டி போட கூட ஆள் இல்லை.. வேட்பாளரே கிடைப்பதில்லை.. ராமதாஸ் ஆதங்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட ஆளே கிடைக்கவில்லை. வேட்பாளர் கிடைக்க மாட்டேங்கிறார்கள், இருக்குறவனுங்களும் உள்ளூர் புரிதலால் காசு வாங்கிகிட்டு எஸ்கேப் ஆகிடுறாங்க என பாமக ராமதாஸ் கவலை தெரிவித்தார்.

நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்த பாமக ஒரு இடங்களிலும் வெல்லவில்லை. ஆனால் சட்டசபை தேர்தலிலும் கூட்டணி அமைத்து பாமக 5 இடங்களில் வென்றது. அவையெல்லாம் வடதமிழகம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

என்ன செய்வீங்களோ.. எனக்கு தெரியாது.. 2026 இல் அன்புமணி தமிழக முதல்வராகணும்.. ராமதாஸ் கட்டளை

வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு அறிவித்ததால் அதிமுகவும் பாமகவும் அதிக இடங்களில் வென்றதாக சொல்லப்பட்டது. இந்த நிலையில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் பெற்ற வெற்றியை கூட பாமக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகள் பெறவில்லை என விமர்சிக்கப்படுகிறது.

English summary

PMK Founder Ramadoss feels very sad about no one in the party to compete even in local body elections.