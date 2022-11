ராமஜெயம் கொலை வழக்கு: உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு ஒத்துழைக்க ஒருவர் மறுப்பு.. வழக்கில் திருப்பம்?

Chennai

சென்னை: ராமஜெயம் கோலை வழக்கில் உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு 8 பேர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர். ஆனால் ஒருவர் மட்டும் உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு ஒப்புதல் அளிக்க மறுத்துள்ளார்.

தமிழக நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சரும் முதன்மை செயலாளருமான கே.என் நேருவின் தம்பி ராமஜெயம்.

இவர் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 29 ஆம் தேதி மர்மமான முறையில் கொல்லப்பட்டார். கை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் ராமஜெயம் உடல் திருச்சி- கல்லணை சாலையில் காவிரி கரையோரம் கிடந்தது.

English summary

8 people have consented to fact-finding in the Ramajayam murder case. But only one refused to consent to fact-finding.