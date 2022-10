2017 சாம்பியன்ஸ் டிராபி டூ 2022 உலகக்கோப்பை.. அஸ்வின் கொடுத்த மாஸ் கம்பேக்.. எப்படி சாதித்தார்?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: 2017 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடருக்கு பின் இந்திய அணியின் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணியில் இருந்து அஸ்வின் ஓரம்கட்டப்பட்ட நிலையில், டி20 உலகக்கோப்பையில் பிரதான பந்துவீச்சாளராக கம்பேக் கொடுத்துள்ளார்.

டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 12 சுற்றில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடி வருகிறது. இதில் இந்திய அணி கேப்டன் ரோஹித் ஷர்மா டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளார்.

இதில் அனைவருக்கும் ஆச்சரியமளிக்கும் வகையில் சஹாலுக்கு பதிலாக இந்திய அணியின் பிரதான பந்துவீச்சாளராக ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

