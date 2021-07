மின் இணைப்பு வேண்டுமா? உங்கள் வீட்டில் இந்த கருவி கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.. மின்சார வாரியம் அதிரடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் உயிர்க்காக்கும் RCD கருவியை வீடுகளில், கடைகளில், அலுவலகங்களில் பொருத்தாவிட்டால் புதிதாக மின் இணைப்பு வழங்கப்படாது என்று கூறியுள்ளது.

தமிழ்நாடு மின்பகிர்மான கழகம் வெளிட்டுள்ள புதிய விதிமுறைகளின் படி வீடுகள், கடைகள், தொழிற்சாலைகள், மருத்துவமனைகள், கோயில்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் உள்ள ஒரு முனை மற்றும் மும்முனை மின்சார இணைப்புகளில் RCD - (residual-current device) என்ற உயிர் காக்கும் சாதனத்தை கட்டாயம் பொருத்த வேண்டும்.

மின் அதிர்வை தவிர்த்து உயிரினங்களை காப்பதற்காக இந்த சாதனத்தை பொறுத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்கு முறை ஆணையம் அறிவுறுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பான அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது :

