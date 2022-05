பட்டினப்பிரவேசத்தை பாஜக நடத்திக்காட்டும்.. ஆதீனத்தை தோளில் சுமக்கத் தயார்... அண்ணாமலை அதிரடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தருமபுர ஆதீன நிகழ்ச்சியை நடத்திக் காட்ட தமிழக பாஜக தயாராக இருக்கிறது என்று மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார். ஆதினத்தைத் தோளில் சுமக்க நான் நேரில் வருவேன் என்றும் அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் தருமபுரம் ஆதீன மடம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆதீனத்தின் 27 வது ஆதீனகர்த்தராக ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிகர் ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் பதவியேற்றுள்ளார்.

பதவியேற்ற பின்னர் பட்டினப் பிரவேச நிகழ்ச்சி நடந்தது, வெள்ளிப் பல்லக்கில் புதிய ஆதீனம் அமர்ந்து வீதி உலாவந்தார். அந்த பல்லக்கை அதற்காக ஆதீனத்தில் உள்ள மக்கள் சுமந்து வந்தார்கள். இதற்கு திராவிடர் கழகம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

Dharmapuram Adheenam BJP Annamalai Tweets: (தருமபுரம் ஆதீனம் பட்டினப்பிரவேசம் தருமபுரம் ஆதீனம் ட்விட்டர் பதிவு) Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that an attempt is being made to portray the Dravida Munnetra Kazhagam as a party against spirituality. Speaking in the assembly, Chief Minister MK Stalin said the DMK would never bow to crisis.