விடாமல் கொட்டும் மழை.பரிதவிக்கும் தலைநகர்.. சென்னை உள்பட 4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை

சென்னை: கடந்த மாதம் சென்னையில் பேய்மழை கொட்டி தீர்த்தது. சென்னையின் நகர், புறநகர் என அனைத்து இடங்களளும் வெள்ளகாடாக காட்சியளித்தது. சில பகுதிகளில் வீடுகளின் மாடி வரை வெள்ளநீர் தேங்கியது.

இதனால் மழையை கண்டாலே சென்னை மக்கள் அச்சம் கொள்ளும் நிலையில் சென்னையில் இன்று 8 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. கிண்டி, மயிலாப்பூர், எழும்பூர், மந்தைவெளி, மீனம்பாக்கம், நந்தனம், என பல்வேறு நகர்ப்புற பகுதியிலும், ஆவடி, அம்பத்தூர் என புறநகர் பகுதியிலும் மழை தொடர்ந்து கொட்டி வருகிறது.

English summary

Heavy rain has been pouring in Chennai for more than 8 hours. Heavy traffic congestion has been reported across the city. Red Alert has been issued for 4 districts including Chennai