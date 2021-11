விடாமல் கொட்டி தீர்க்கும் மழை.. நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடிக்கு 'ரெட் அலர்ட் 'எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த 20 நாட்களுக்கும் மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. அதிலும் சென்னையில் பலத்த மழை கொட்டியதால் சென்னை நகர், புறநகர் வெள்ளக்காடானது.

பல நாட்களாக சென்னையில் வெள்ளம் வடியாத நிலையில் தற்போது ஓரளவு இயல்பு நிலை திரும்ப தொடங்கிகியுள்ளது. இதேபோல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் கடந்த சில நாட்களாக பேய் மழை வெளுத்து வாங்கியது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has issued a Red Alert (heavy rain) only for the Thoothukudi district due to the possibility of heavy rains. Due to the incessant rains, schools in many parts of Nellai and Thoothukudi districts were closed for the afternoon