ரேசன் கடை வரிசையில் நிற்பவர்களுக்கு இனி சிரமம் இல்லை.. அமைச்சர் சொன்ன குட்நியூஸ்

சென்னை: நியாய விலை கடைகளில் கருவிழி மூலம் பொருட்கள் வாங்கும் திட்டம் விரைவில் கொண்டுவரப்படும் என திருவாரூரில் உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறியுள்ளார். தமிழகத்தில் இனி கட்டப்படும் நியாய விலை கடைகளில் கழிவறைகள் கண்டிப்பாக அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக வருகை தந்த தமிழக உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் அரசு நெல் சேமிப்பு கிடங்கை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். பின்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி, 15 நாட்களில் குடும்ப அட்டை வழங்கப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்தபடி 15 நாட்களில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆட்சிக்கு வந்து 18 மாதங்களில் 13 லட்சத்து 50 ஆயிரம் பேருக்கு புதிதாக குடும்ப அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் பயிர் காப்பீடு 15 ஆம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில் இந்த மாதம் 30 ஆம் தேதி வரை நீடிக்க வேண்டுமென மத்திய அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பபட்டுள்ளது.

Food Minister R.Sakkarapani has said in Tiruvarur that the Eye iris scheme of purchasing products through Ukurizhi in fair price shops will be introduced soon. Minister R.Sakkarapani has also said that toilets will be installed in fair price shops to be built in Tamil Nadu.