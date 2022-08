ஒரே கதி நீங்கதான்.. துணிச்சலா கிளம்புங்க.. தேசிய தலைவரா வரணும்- ஸ்டாலின் பாதைக்கு கோடு போட்ட திருமா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கருணாநிதிக்குப் பிறகு திமுக இருக்காது என்று கணக்கு போட்டார்கள். யாரும் எதிர்பார்க்க முடியாத வகையில் அத்தனை கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைத்து மகா கூட்டணியை முதல்வர் ஸ்டாலின் அமைத்து எதிரிகளின் எண்ணத்தை உடைத்தார் ஸ்டாலின் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேசியுள்ளார்.

வருணாசிரம தர்மம் அரசியல் அமைப்பு சட்டமாக மாறினால், நாட்டை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது. முதல்வர் ஸ்டாலின்தான் எதிர்க்க வேண்டும். முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தேசிய தலைவராக உயர வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது எனத் தெரிவித்துள்ளார் திருமாவளவன்.

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல்.திருமாவளவனின் 60வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் திருமாவளவன் 60 மணி விழா நடைபெற்றது.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு தலைமையில் நடைபெற்ற திருமாவளவன் மணி விழாவில், திமுக தலைவர் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்,தி.க தலைவர் கி. வீரமணி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு திருமாவளவனை வாழ்த்திப் பேசினார்கள்.

கட் அண்ட் ரைட்.. என்ன நினைக்கிறீங்க? திருமா மணிவிழாவில் "சீறிய" ஸ்டாலின்.. ஒரேயடியாக "புல் ஸ்டாப்"

English summary

Bravely travel across India. You are not only the leader of Tamil Nadu, There is a great opportunity to rise as a national leader : says VCK leader Thirumavalavan to Chief Minister Stalin.