3 நாட்கள்தான்.. ஆளுநராக சனிக்கிழமை பதவி ஏற்கும் ஆ.என் ரவி.. களமிறக்கப்பட்டது ஏன்? என்ன காரணம்?

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் 15-வது ஆளுநராக வரும் சனிக்கிழமை ஆ. என் ரவி பதவி ஏற்க உள்ளார். சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி இவருக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் 14-வது ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோகித் தற்போது பஞ்சாப் மாநில ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். திமுக தலைமையிலான அரசு பதவி ஏற்று 4 மாதங்களில் புதிய ஆளுநர் நியமனம் செய்யப்பட்டள்ளார். முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியும், புலனாய்வு அதிகாரியுமான நாகலாந்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழ்நாட்டின் அடுத்த ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட போதே ஆளுநர் மாற்றம் செய்யப்படுவார்கள் என்று கடும் எதிர்ப்புகள் நிலவியது. முன்னாள் அமைச்சர் ரவி சங்கர் பிரசாத் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில்தான் ஆ. என் ரவி ஆளுநராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த பதவி ஏற்பு விழாவில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள், திமுக மூத்த எம்எல்ஏக்கள் சிலர், உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

