இனி எவனுக்கும் இப்படி ஒரு தைரியம் வரக்கூடாது.. “தண்டனை அப்படி இருக்கணும்”.. சரத்குமார் சொன்ன யோசனை!

சென்னை : மாணவி சத்யா கொலை வழக்கில் கைதான குற்றவாளி சதீஷூக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவர் சரத்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னை பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தில் பட்டப்பகலில் இளம்பெண் ரயில் முன் தள்ளிவிடப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த கொலையைச் செய்த சதீஷ் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்தச் சம்பவத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவர் சரத்குமார் இதுதொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளார்.

Samathuva Makkal Katchi president Sarath Kumar has urged that in any future situation, exemplary punishment should be given to the criminal sathish so that no one dares to kill another life.