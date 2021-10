உளவுத்துறைக்கு கூடுதல் எஸ்.பி.யாக சரவணன் நியமனம்: தமிழக அரசு உத்தரவு!

Chennai

சென்னை: தமிழக போலீஸ் வரலாற்றில் முதல் முறையாக உளவுத்துறைக்கு கூடுதலாக ஒரு எஸ்.பி.யை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. உளவுத்துறை கூடுதல் எஸ்.பி.யாக சரவணன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பொதுவாக தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்போதெல்லாம் முந்தைய ஆட்சியில் இருக்கும் உயர் அதிகாரிகள் மாற்றப்படுவது வழக்கம். முதலில் மாற்றப்படுவது தலைமை செயலாளர்தான்.

English summary

For the first time in the history of the Tamil Nadu Police, the Tamil Nadu government has ordered the appointment of an SP in addition to the intelligence. Saravanan has been appointed as the Additional SB of Intelligence