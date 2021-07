உச்சகட்ட பரபரப்பில் அப்பல்லோ.. எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியே வர காத்திருந்த சசிகலா.. என்ன நடந்தது?

Chennai

சென்னை: அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக அவைத்தலைவர் மதுசூதனன், உடல் நலம் பற்றி விசாரிப்பதற்கு ஒரே நேரத்தில் மருத்துவமனைக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, மற்றும் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின், தோழி சசிகலா ஆகிய இருவரும் ஒரே நேரத்தில் வருகை தந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அதிமுக அவைத் தலைவராக இருக்கக் கூடியவர் மதுசூதனன். அந்த கட்சியில் மிக முக்கியமான பொறுப்பு இதுவாகும்.

ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பிறகு ஓ பன்னீர்செல்வம் தர்ம யுத்தம் தொடங்கியபோது அவருக்கு முதலில் ஆதரவளித்த தலைவர்களில் முக்கியமானவர் மதுசூதனன்.

English summary

Sasikala and Edappadi Palaniswami both are visited Apollo hospital at the same time, she came with AIADMK party flag on car.