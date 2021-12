எனக்கு மட்டும் ஒரு நியாயமா? ஆர்ப்பரிக்கும் சசிகலா! "திமுகவை மக்கள் புறக்கணிப்பார்கள்.." பரபர அறிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படும் ஆளுங்கட்சியினரை தமிழக மக்கள் புறக்கணிக்கும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை என்றும், திமுகவினர் எத்தனை சித்து வேலைகளைச் செய்தாலும், மக்களின் மனதை மாற்ற முடியாது என சசிகலா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தோழியும், அவரது இறப்பிற்கு பிறகு முதலமைச்சராக முன்மொழியப்பட்டவருமான சசிகலா சிறைவாசத்திற்கு பிறகு பல்வேறு அறிக்கைகள் மூலம் தன்னை லைம் லைட்டில் நிறுத்துக் கொண்டுள்ளார்.

குறிப்பாக கடந்த நில நாட்களாக அஇஅதிமுக பொதுச்செயலாளர் எனவும் அறிக்கைகளை வெளியிட்டு அரசியல் களத்தை சூடுபிடிக்க வைத்து வருகிறார். இந்நிலையில் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்‍கையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆரின் 34-ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளான கடந்த 24-ம் தேதியன்று, அவர் மெரினாவில் உள்ள நினைவிடத்தில் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்த இருந்த நிலையில், 23-ம் தேதி அன்று மாலை 6.30 மணிக்கு சென்னை காவல்துறை ஆணையாளரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் அனுப்பப்பட்டதை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Sasikala condemned that the time is not far when the people of Tamil Nadu will ignore the one-sided ruling party and that no matter what the DMK does, it will not change the minds of the people.