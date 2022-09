நான் வர்றேன் தனியா.. எடப்பாடி கோட்டையில் கால் வைக்கும் சசிகலா! ஸ்கெட்ச் யாருக்கு?

Chennai

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீர்ப்பு வழங்கி இருந்த நிலையில் ஈபிஎஸ் தரப்பினர் 'ஒரு வழியாக பிரச்னை ஓய்ந்தது' என நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் சேலத்தில் செப்.11, 12ம் தேதி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாக சசிகலா அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக ஆட்சியில் மக்கள் படும் துன்பங்களை வெளிப்படுத்தவும், பெண்ணினத்தின் உரிமைகளை நிலை நாட்டிடவும் இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ள இருப்பதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

As the Madras High Court had recently given a verdict on the AIADMK general committee, the EPS parties have heaved a sigh of relief saying that 'the issue has finally been resolved'. In this case, Sasikala has said in a statement that she will tour Salem on September 11 and 12. It is stated in the statement that this journey is undertaken to express the sufferings of the people under the DMK regime and to uphold the rights of women.