மனதில் இருந்த பாரத்தை இறக்கி வைத்து விட்டேன்.. ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் சசிகலா பேட்டி

சென்னை: இத்தனை ஆண்டுகளாக மனதில் இருந்த பாரத்தை ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் இறக்கி வைத்துள்ளேன் என்று சசிகலா தெரிவித்தார்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைந்த நிலையில் சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் ஆகியோருக்கு 4 வருடங்கள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து 2017ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் முதல் சசிகலா பெங்களூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு, இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

Sasikala has paid homage in Jayalalithaa memorial and said, she convey difficulties to Jayalalitha "MGR and Jayalalitha will unite AIADMK" she added.