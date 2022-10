எல்லாத்துக்கும் ’அவரே’ காரணம்! தூது விட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம்! கடுகடுத்த சசிகலா! அரண்டு போன தூதுவர்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி உடன் மோதல் போக்கை கையாண்டு வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சசிகலாவை சந்திக்க தூது அனுப்பியதாகவும், ஆனால் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சசிகலா சந்திக்க மறுத்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் ஏதாவது ஒரு திருப்பத்தை சந்தித்து வருகிறது. தற்போது ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கை வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் அதிமுகவினருக்குள்ளேயே மாறி மாறி குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் முதல்வர் பதவிக்காக காத்திருந்தார் எனவும் சசிகலா நினைத்திருந்தால் ஜெயலலிதாவின் உயிரை காப்பாற்றி இருக்கலாம், சசிகலா உள்ளிட்டவரை குற்றம் சாட்டுவதை தவிர வேறு வழியில்லை என ஆறுமுகசாமி ஆணையம் பகீர் அறிக்கையை அளித்திருக்கிறது.

சசிகலா- நடராஜன்தான் காரணம்.. அத்தை மரணம் இயற்கையானது அல்ல.. ஜெயலலிதா அண்ணன் மகள் தீபா பகீர்

English summary

There are reports that O. Panneerselvam, who is dealing with conflict with Edappadi Palanichami regarding the AIADMK single leadership issue, sent a delegation to meet Sasikala, but Sasikala refused to meet O. Panneerselvam.