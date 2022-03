"கழன்று கொண்ட" இளவரசி? "ஜெயலலிதாவை கண்ணாடி வழியாக பார்த்தேன்.." சசிகலாதான் கூட இருந்ததாக வாக்குமூலம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஜெயலலிதாவை ஓரிரு முறை மட்டுமே கண்ணாடி வழியாக பார்த்ததாக இளவரசி கூறியுள்ளார். ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து விசாரிக்கும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் ஆஜராக சசிகலாவின் அண்ணன் மனைவி இளவரசி பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டது. 4 மாத கால சிகிச்சைக்குப் பிறகு அதே ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி உயிரிழந்தார் ஜெயலலிதா. ஜெயலலிதா மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி அவரது மரணம் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தது.

3 மாதங்களாக சென்னையில் உயராத பெட்ரோல் டீசல் விலை .. இன்று 137-ஆவது நாளாக ஒரே விலை!

இந்த ஆணையம் அமைச்சர்கள், எம்பிக்கள், அப்போலோ டாக்டர் எனப் பல்வேறு தரப்பினரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதுவரை 154 பேரிடம் விசாரணை நிறைவு பெற்றுள்ளது.விசாரணை இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்த நிலையில், 2019ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கில் உரிய மருத்துவக் குழுவை கொண்டு விசாரணை மேற்கொள்ளவில்லை என்று அப்போலோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதையடுத்து, இந்த ஆணைத்தின் விசாரணைக்கு இடைக்கால தடையை நீதிமன்றம் விதித்தது.

English summary

Sasikala's Sister-in-law Ilavarasi has appeared before the Arumugasami Commission of Inquiry into Jayalalithaa's death. The Ilavarasi is likely to be questioned about Jayalalithaa's health.