சசிகலாவுக்கு "ஓபிஎஸ்ஸிடம்" இருந்து கிடைத்த கிரீன் சிக்னல்?.. ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்க புறப்பட்டார்!

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நாங்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பத்தை போன்றவர்கள், என் குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளை பார்க்க செல்கிறேன் என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

சசிகலா சிறை தண்டனை முடிந்து சென்னை வந்ததும் ஜெயலலிதாவின் சமாதிக்கு செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் செல்லவில்லை. அமமுக, அதிமுக தொண்டர்களிடம் மட்டும் தொலைபேசியில் பேசி வந்தார்.

இது லீக்கானது. இதையடுத்து தொண்டர்களின் பல்ஸை தெரிந்து கொண்ட சசிகலா அவர் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்க எந்த கருத்தையும் சொல்லாமல் அதிமுக அவைத் தலைவராக இருந்த மதுசூதனனின் மறைவிற்கும் ஓபிஎஸ் மனைவியின் மறைவுக்கும் சென்று ஆறுதல் தெரிவித்து வந்தார்.

English summary

V.K.Sasikala says in Chennai Airport that I am going to see my children (cadres). They will definitely meet me.