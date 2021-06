சசிகலாவின் சதுரங்க விளையாட்டு: எதிரிகளை வெல்ல ஆலய வழிபாடு..அதிமுகவை ஆட்டம் காண வைக்க ஆடியோ ரிலீஸ்

Chennai

சென்னை: அரசியலை விட்டு ஒதுங்குகிறேன் என்று கூறிய சசிகலா இப்போது 20க்கும் மேற்பட்ட ஆடியோக்களை ரிலீஸ் செய்து அதிமுக தலைமையை அசைத்து பார்க்கிறார். ஆனால் அந்த ஆடியோக்கள் சசிகலா பேசியதுதானா அல்லது யாரையாவது வைத்து டப்பிங் செய்து ரிலீஸ் செய்கிறார்களா என்ற சந்தேகம் அதிமுகவினரிடையே எழுந்துள்ளது.

ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்தவரை அவருடைய நிழலாக வலம் வந்தவர் சசிகலா. சசிகலாவின் விரலசைவில் பல சம்பவங்கள் அரங்கேறியுள்ளன. தேர்தலின் போது வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வது முதல் அமைச்சரவையில் துறை ஒதுக்குவது வரை அவரது தலையீடு இருந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

எல்லாம் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்தவரைக்கும்தான். நிழலாக இருந்த சசிகலா எப்போது முதல்வர் நாற்காலியில் அமர ஆசைப்பட்டாரோ எல்லாம் முடிந்து போனது. முதல்வர் நாற்காலிக்கு அவர் ஆசைப்பட்டால் போதுமா? சிறைக்குப் போகும் யோகம் இருந்ததால் நான்கு ஆண்டுகள் பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

வாய்ப்பே இல்லை.. சசிகலா ஏற்கெனவே நீக்கப்பட்டவர்.. அவர் சொல்வதெல்லாம் பொய்.. கே சி வீரமணி

Sasikala, who said he was stepping down from politics, has now released more than 20 audios and is rocking the AIADMK leadership. But there are doubts among the AIADMK as to whether the audios were spoken by Sasikala or dubbed and released by someone.