கருவாடு மீனாகுதா? சி.வி.எஸ் ஏரியாவில் இறங்கும் சசிகலா.. உச்சகட்ட பரபரப்பில் தகிக்கும் திண்டிவனம்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக உட்கட்சிப் பூசலுக்கு இடையே சசிகலா இன்று பிற்பகல் திண்டிவனம் தொடங்கி மூன்று நாட்கள் வானூர், திருக்கோவிலூர், உளுந்தூர்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் எம்.பியுமான சி.வி.சண்முகம், சசிகலாவை மிகக்கடுமையாக விமர்சித்துள்ள நிலையில், அவரது கோட்டைக்கு சசிகலா சுற்றுப்பயணம் செல்லவிருப்பது எதிர்பார்ப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

சமீபத்தில் கூட சசிகலா - சி.வி.சண்முகம் ஆதரவாளர்கள் மோதலில் ஈடுபட்ட நிலையில், சசிகலா வருகையையொட்டி அப்பகுதி அதிமுகவினர் மத்தியில் பரபரப்பு நிலவுகிறது.

டிடிவிய கோர்ட்ல நிக்க வச்சுருவோம்! சந்தர்ப்பவாதி சசிகலா..யார் சொல்றது தெரியுமா? கே.பி.முனுசாமி தான்!

Amid AIADMK internal conflict, Sasikala tour starting from Tindivanam this afternoon. AIADMK's former minister CV Shanmugam has been very critical of Sasikala, Sasikala's visit to tindivanam has raised expectations.