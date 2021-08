பொறுத்தது போதும்.. மர்மத்தை போட்டு உடைக்கும் வீடியோவை வெளியிடப் போகிறாரா சசிகலா? பரபர பேச்சுக்கள்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் அணியினருக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் ஒரு புது ஆயுதத்தை சசிகலா கையில் எடுக்கப் போவதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.

அடுத்தடுத்து அதிமுக நிர்வாகிகள் சிலரோடு பேசி ஆடியோக்கள் வெளியிட்ட நிலையிலும், அதிமுக கட்சியில் பெரிய அதிர்வு ஏற்படாத நிலையில், இப்போது ஒரு வீடியோ விஷயத்தை வெளியே எடுக்கப் போகிறாராம் சசிகலா என்கிறார்கள்.

இதுபற்றி தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படும் தகவல் இதுதான்:

அதிமுக கொடியோடு சசிகலா.. எடப்பாடி-ஓபிஎஸ் கூட அமர்ந்த ஸ்டாலின்.. மதுசூதனன் வீட்டில் பரபர காட்சிகள்

English summary

Sasikala politics: Some talks says, Sasikala may take new strategy to give counter to Edappadi Palaniswami and O.Pannerselvam by releasing a video which was taken during Jayalalitha's stay in Apollo hospital.