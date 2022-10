திராவிட மாடல் பாசறை கூட்டங்கள்.. மனநிறைவாக இருக்கிறது.. உதயநிதிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பாராட்டு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் உதயநிதியின் தலைமையில் இளைஞரணியின் செயல்பாடுகள் மனநிறைவு அளிப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் திமுகவின் 15வது பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் திமுகவின் தலைவராக 2வது முறையாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்தக் கூட்டத்தில் திமுகவின் துணை பொதுச் செயலாளர்களில் ஒருவராக கனிமொழி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதனைத்தொடர்ந்து திமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள், அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து பேசினர். பின்னர் இறுதியாக திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

