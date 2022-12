மக்களே கவனம்.. சென்னையில் அதிகரிக்கும் பருவகால நோய்கள்.. பாதுகாத்துக்கொள்வது எப்படி?

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழகத்தில் மழைக்காலம் தொடங்கி விட்டதால் சளி, காய்ச்சல், இருமல் போன்ற நோய்களும் அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக சென்னையில் வைரஸ் காய்ச்சலால் அதிகம்பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மழைக்காலம் தொடங்கிவிட்டால் பருவ கால நோய்களும் அதிகரித்து வருகின்றன.

தற்போது காணப்படும் மாறுபட்ட சீதோஷ்ண நிலை அதாவது வெயில் மழை, பனி என மாறி மாறி காலநிலை அடிக்கடி மாறுபடுவதால் சளி, காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

டெல்லியில் தீவிரமாகும் கொரோனா..மழைக்காலத்தில் சளி, காய்ச்சல் பாதிப்பு இரட்டிப்பு - 80% பேர் பாதிப்பு

English summary

As the rainy season has started in Tamil Nadu, diseases like cold, fever and cough have also increased. Especially in Chennai many people are affected by viral fever.