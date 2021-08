போலீசுக்கு 'வீக் ஆப்' கொடுத்துட்டு.. கையோடு இப்படி செய்யலாமா.. முதல்வருக்கு சீமான் கேள்வி!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : காவலர்கள் விடுப்பு எடுப்பதற்கு மிகைநேரப்பணி ஊதியத்தைப் பிடித்தம் செய்கிற முறையைக் கைவிட்டு, அவர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பை வழங்க வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

காவலர்களுக்கு கட்டாய வார விடுமுறை கொடுத்து தமிழக அரசு அண்மையில் உத்தரவிட்டது. இதற்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்தது. இந்த சூழலில் காவலர்களுக்கு வாரத்தில் ஒருநாள் விடுப்பு எடுப்பதற்கு மிகைநேரப்பணி ஊதியம் பிடித்தம் செய்யப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது, "அண்மையில் கொண்டுவரப்பட்ட நடைமுறையின்படி, காவலர்கள் வாரத்தில் ஒருநாள் விடுப்பு எடுப்பதற்கு மிகைநேரப்பணி ஊதியம் பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது எனும் செய்தியறிந்து அதிர்ச்சியுற்றேன்.

English summary

Seeman, the chief coordinator of the Naam Tamil Party, has demanded that the police abandon the practice of favoring overtime pay to take leave and give them paid leave.