செங்கோட்டையன், பொன்னையன் பதில்களால் பாஜக தரப்பு கடுப்பாகி உள்ளதாம்

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பும், பாஜக தரப்பில் இணக்கமாக செல்வார்களா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.. மற்றொருபுறம், ஓபிஎஸ் விவகாரத்தில், தன் பிடிவாதத்தை தளர்த்தி கொள்ள எடப்பாடி தயாராக இல்லை என்பது மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபணமாகி உள்ளது.

நடக்க போகும் இடைத்தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளரை களமிறக்குகிறது.. ஆனால், தமாகாவுக்கு தொகுதியை ஒதுக்கும்படி, கேட்டுக் கொண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி அதை ஏற்கவில்லையாம்.

பாஜகவை கலந்தாலோசிக்காமல் வேட்பாளரையும் அறிவித்துவிட்டதால், பாஜக கையை பிசைந்து நின்றுள்ளது.. "இலை இல்லாவிட்டால் திமுகவுக்குதான் சாதகமாகிவிடும், அதனால் இடைத்தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட வேண்டும்.. நமக்கு ஓபிஎஸ், தினகரன், சப்போர்ட் இருக்கிறது. வேட்பாளரை அறிவிக்கலாம்" என்றும் சீனியர்கள் சொன்னார்களாம்.

