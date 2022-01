சிறுமிகளுக்கு சீண்டலா.. அரை மணி நேரத்தில் போலீஸ் ஸ்பாட் போகனும்! டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அதிரடி உத்தரவு

Chennai

சென்னை: பாலியல் தொடர்பான புகார்கள் வரும்போது காவல்துறையினர் செய்லபாடுகள் குறித்து தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அறிவுரை வழங்கியுள்ளார். தமிழகத்தில் பாலியல் தொடர்பான குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகமாகி வருகின்றன. அதுவும் குழந்தைகளை குறிவைத்து கயவர்கள் பாலியல் தொல்லைகளை அரங்கேற்றி வருகின்றனர்.

பள்ளிகளிலும் இதுபோன்ற பாலியல் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

சமீப காலங்களில் தமிழக பள்ளிகளில் நடக்கும் பாலியல் கொடுமைகளை பட்டியலிட்டு கொண்டே போகலாம்,.

Tamil Nadu DGP sylendra babu has given advice on the actions of the police when it comes to sexual harassment complaints. Sex crimes are on the rise in Tamil Nadu. That too is targeting children and the killers are staging sexual harassment