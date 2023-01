‛‛பழிபோடுவதா’’ விமானத்தில் பெண் மீது சிறுநீர் கழித்த சர்ச்சை.. துடியாய் துடித்த சிவசேனா பெண் எம்பி!

Chennai

oi-Jackson Singh

டெல்லி: "விமானத்தில் பெண் மீது சிறுநீர் கழித்ததோடு மட்டுமல்லாமல், பின்னர், தான் தப்பிப்பற்தகாக அவர் மீதே பழிபோடும் கீழ்த்தரமானவர்களை என்னவென்று சொல்வது?" என சிவசேனா எம்.பி. பிரியங்கா சதுர்வேதி கூறியுள்ளார்.

ஏர் இந்தியா விமானத்தில் சக பெண் பயணி மீது சிறுநீர் கழித்ததால் கைது செய்யப்பட்ட சங்கர் மிஸ்ரா, நேற்று நீதிமன்றத்தில் தன் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுத்ததை சுட்டிக்காட்டி பிரியங்கா சதுர்வேதி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

மேலும், இதுபோன்ற மோசமான பேர்வழிகள் சட்டத்தின் ஓட்டையை பயன்படுத்தி தப்பிக்காமல் இருப்பதை நீதித்துறை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ராகுலின் நடைப்பயணத்தை தடுக்கவே கொரோனா ரிலீஸ்.. மத்திய அரசு மீது உத்தவ் சிவசேனா சுளீர் குற்றச்சாட்டு

English summary

Shiv Sena MP Priyanka Chaturvedi condemned over the latest statements made by Air India pee-gate accused Shankar Mishra's lawyer in court. He said that he didn't peed on her. But she peed on herself.