‛‛இசை உலகில் அவரது பாரம்பரியம் இருக்கும்’.. வாணி ஜெயராம் உடலுக்கு ஆளுநர் ஆர்என் ரவி நேரில் அஞ்சலி

மறைந்த பாடகி வாணி ஜெயராம் உடலுக்கு ஆளுநர் ஆர்என் ரவி நேரில் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும் இசை உலகில் அவரது பாரம்பரியம் என்றும் நிலைத்திருக்கும் என இரங்கல் வெளியிட்டுள்ளார்.

சென்னை: சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்தில் பிரபல பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராம் உடலுக்கு ஆளுநர் ஆர்என் ரவி மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும் அவர் வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தியில், ‛‛ இசை உலகில் அவரது பாரம்பரியம் என்றும் நிலைத்திருக்கும்'' என புகழஞ்சலி செலுத்தி உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் வேலூரில் பிறந்தவர் வாணி ஜெயராம். இந்தியாவின் முன்னணி பாடகர்களில் ஒருவராக இவர் திகழ்ந்தார். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் உட்பட 19 மொழிகளில் சுமார் 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பாடல்களை வாணி ஜெயராம் பாடியுள்ளார்.

கர்நாடகா சங்கீதம், இந்துஸ்தானி இசையை முறையாக கற்றுத்தேர்ந்த இவரது பாடல்கள் அனைத்தும் மக்களின் மனதில் என்றும் நிலைத்திருக்கும் வகையில் உள்ளது. தனது இனிமையாக குரலில் 19 மொழி பேசும் ரசிகர்களை கட்டிப்போட்ட பெருமைக்கு சொந்தக்காரராக வாணி ஜெயராம் இருந்தார்.

