அதிமுக ஒற்றைத்தலைமை குஸ்தி.. மீண்டும் கூடும் பொதுக்குழு யாருக்கு சாதகம்?..எண் கணித நிபுணர் கணிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் ஓய்ந்தபாடில்லை. ஜூலை 11ஆம் தேதி 2வது முறையாக கூடப்போகும் அதிமுக பொதுக்குழு யாருக்கு சாதகமாக இருக்கிறது யாருக்கு பாதகமாக இருக்கிறது என்று கணித்துள்ளார் பிரபல எண் கணித நிபுணர் டாக்டர் ஜெ.என்.எஸ் செல்வன்.

நான் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அதிமுக 200 ஆண்டுகள் இருக்கும் என்று சொன்னார் ஜெயலலிதா. அவர் மறைந்து சில ஆண்டுகளிலேயே கட்சியில் தலைமைப்பதவிக்கான மல்லுக்கட்டு ஆரம்பித்து விட்டது.

அதிமுகவின் தலைவர் யார் என்று தொண்டர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இரட்டை தலைமைக்கு இடையே ஏற்பட்ட போட்டியே ஒற்றைத்தலைமையைப் பற்றி பேச வைத்திருக்கிறது. சசிகலா, எடப்பாடி பழனிச்சாமியா? ஓ.பன்னீர் செல்வமா? ஒற்றைத்தலைமை யார் என்பதே தொண்டர்கள் இடையே எழும் கேள்வி.

அதிமுகவில் யாரும் யாரையும் நீக்க முடியாது! ஒரே போடாய் போட்ட சசிகலா? ஓபிஎஸ் ஆதரவு? குழப்பத்தில் ர.ர.!

English summary

The issue of single leadership in the AIADMK has never rested. Famous Numerologist Dr. JNS Chelvan has predicted who will be favorable and who will be unfavorable in the AIADMK general committee meeting for the 2nd time on 11th July 2022.