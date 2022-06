எடப்பாடிக்கு ஜெர்க் கொடுத்த வைத்திலிங்கம்.. அதிமுகவை அழிவுப்பாதைக்கு கொண்டுபோகும் என வார்னிங்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை அழிவுப்பாதைக்கு கொண்டு செல்லும் என்று அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார். பொதுக்குழுவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஒற்றை தலைமை குறித்து தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் அது செல்லாது என்றும் வைத்திலிங்கம் கூறியுள்ளார்.

ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு அதிமுகவில் பல வித பிரச்சனைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அணிவகுத்து வருகின்றன. கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு அதிமுக பொதுசெயலாளராக சசிகலா பதவியேற்றுக்கொண்டார். இதனையடுத்து அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த ஓபிஎஸ் ஜெயலலிதா சமாதியில் தர்மயுத்தம் மேற்கொண்டு சசிகலா மற்றும் தினகரனுக்கு எதிராக புகார் தெரிவித்தார்.

இதனையடுத்து ஓபிஎஸ் தனி அணியாக செயல்பட்டார். அப்போது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்ததையடுத்து சசிகலா சிறைக்கு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டதால இபிஎஸ் முதலமைச்சராக்கப்பட்டார். மீண்டும் அதிமுகவில் இணைவது குறித்து ஓபிஎஸ் அணி இபிஎஸ் அணியுடன் நடைபெற்ற நீண்ட பேச்சுவார்த்தை அடிப்படையில் அதிமுகவில் இணைந்தது. ஆனால் சசிகலாவிற்கு வழங்கப்பட்ட பொதுச்செயலாளர் பதவியை ரத்து செய்து பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

English summary

AIADMK deputy coordinator Vaithilingam has said that the single leadership in the AIADMK will go to the brink of destruction. Vaithilingam also said that it would not be valid if the coordinator in the general body came up with a resolution on single leadership without the approval of the OPS.