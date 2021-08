கே.டி.ராகவனுக்கு சிக்கல் மேல் சிக்கல்.. சிவசங்கர் பாபா அமைப்பு பரபரப்பு புகார்! #KTRaghavan

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பாஜகவை சேர்ந்த கே.டி.ராகவனுக்கு தற்போது நேரம் சரியில்லை போல. ஆபாச வீடியோ தொடர்பான சர்ச்சையில் சிக்கி தமிழக பாஜக பொதுச் செயலாளர் என்ற பதவியை ராஜினாமா செய்த அடுத்த நாளே, அவர் மீது சிவசங்கர் பாபா அறநெறி இயக்கம் என்ற அமைப்பு மற்றொரு புகாரை தெரிவித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பாஜகவை சேர்ந்தவரும் வழக்கறிஞருமான கே.டி.ராகவன் யாரோ ஒரு பெண்ணுடன் செல்போனில் ஆபாச வீடியோ சாட்டிங் செய்தது போன்ற ஒரு வீடியோ யூடியூப் தளத்தில் வெளியானது.

திருப்பூரில் ரைஸ்மில் ஓனர் மகன் கடத்தல்.. ரூ.3 கோடி பேரம்.. 6 மணி நேரத்தில் கும்பலை பிடித்த போலீஸ்

இந்த வீடியோவில் பெண்ணுடன் பேசுவது மற்றும் சுய இன்பம் செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டது ராகவன் என்று வீடியோவை வெளியிட்ட மதன் ரவிச்சந்திரன் அதில் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

English summary

Kt Raghavan video latest news: Siva shankar baba araneri iyakkam says, meenakshi raghavan & k.T.Raghavan bjp have interfered in the case of baba voluntarily, whereas baba is a neutral person he is not biased to any party.