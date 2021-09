Chennai

சென்னை: சிவசங்கர் பாபாவிற்கு மேலும் 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவல் விதித்துள்ளது நீதிமன்றம். ஆனால் சிவசங்கர் பாபாவை விடுதலை செய்யக்கோரி பக்தர்கள் முட்டிபோட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சிவசங்கர் பாபா நல்லவர்.. அவரை விட்டுருங்க.. நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே முட்டி போட்டு பக்தர்கள் அழுகை

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கேளம்பாக்கத்தில் இயங்கி வரும் சுஷில் ஹரி இன்டர்நேஷனல் பள்ளியின் நிறுவனர் சிவசங்கர் பாபா மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக முன்னாள் மாணவிகள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

இதனையடுத்து சிவசங்கர் பாபா மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

மாணவியின் தாயாருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சிவசங்கர் பாபா - அடுத்தடுத்து பாயும் வழக்குகள்

Siva Shankar Baba has been remanded in custody for another 15 days. But the devotees went on a rampage demanding the release of Sivashankar Baba.