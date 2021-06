சொகுசு அறை மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை - கண்ணனிடம் உறவு கொள்வதாக ரீல் சுற்றிய சிவசங்கர் பாபா

Chennai

சென்னை: கடவுளின் அவதாரம் என்று கூறிக்கொண்டே பள்ளியில் உள்ள சொகுசு அறையில் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளார் சிவசங்கர் பாபா. தன்னுடன் உறவு கொள்வது பகவான் கண்ணனிடம் உறவு கொள்வதற்கு சமம் என்று ரீல் சுற்றியே மாணவிகளை சொகுசு அறைக்கு அழைத்து சென்று தொந்தரவு செய்ததாக காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. சிபிசிஐடி காவல்துறையினருக்கு பள்ளியில் இருக்கும் சொகுசு அறையை சிவசங்கர் பாபா அடையாளம் காட்டியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஆசிரியர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் தள்ளப்பட்ட நிலையில் சாமியார் சிவசங்கர் பாபாவும் தற்போது கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்குள் அடைபட்டுள்ளார்.

சுசில் ஹரி சர்வதேசப் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த இடமான, தனது சொகுசு அறையை சிபிசிஐடி காவல்துறையினரிடம் சிவசங்கர் பாபா அடையாளம் காட்டியுள்ளார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த எண்களில் சிவசங்கர் பாபா மீது புகாரளிக்கலாம்.. தகவல்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்.. போலீசார் உறுதி

English summary

Sivasankar Baba has sexually harassed students in a luxury room at a school claiming to be an incarnation of God. The police investigation has revealed that Reel took the students around to the luxury room and harassed them, saying that having a relationship with him was tantamount to having a relationship with Bhagavan Kannan