சேர்ந்தே இருப்பது..காங்கிரஸும் கோஷ்டி மோதலும்! குண்டுராவ் முன்னால் பறந்த சேர்கள்! அலறிய கேஎஸ் அழகிரி

சென்னை : சென்னையில் உள்ள தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமை அலுவலகமான சத்யமூர்த்தி பவனில் இரு தரப்பு நிர்வாகிகளிடையே ஏற்பட்ட மோதலால் உருட்டுக் கட்டை, சேர்களை கொண்டு தாக்கி கொண்டதில் 3 பேர் காயமடைந்த நிலையில், போலீசார் குவிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

2024 -ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் செயல்பாடு குறித்து முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி, தமிழ்நாடு மேலிடப் பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டுராவ் வருகை புரிந்தனர்.

அப்போது, நாங்குநேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபி மனோகரன் ஆதரவாளர்கள், திருநெல்வேலி கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் ஜெயக்குமாரை நீக்கக்கோரி 300 -க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கட்சி அலுவலகத்திற்கு முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு காணப்பட்டது.

The Tamil Nadu Congress Committee headquarters in Chennai, Sathyamurthy Bhavan, was attacked by two activists with rolling blocks and chairs, causing chaos as three people were injured and the police were deployed.